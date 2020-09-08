Продолжается расследование ДТП на мосту на ул.Пожарова

Устанавливаются причины и условия, при которых пьяный водитель средь бела дня врезался в пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту №10-А.

Прокуратура Севастополя контролирует ход расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия 1 августа 2020 года на ул.Пожарова. По версии следствия, водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрал дистанцию и скорость движения, в результате легковушка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении пассажирским автобусом.

От удара 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе один пассажир автомобиля — тяжкие.

В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.