Под Бахчисараем собираются выращивать банановые деревья

В селе Почтовое осенью 2020 года планируется заложить сад из азимины, сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. Растение еще называют американской папайей или банановым деревом.

Бахчисарайский питомник «Садовые традиции» закупил семена азимины в США, где это растение очень распространено. На полученные сеянцы специалисты предприятия привили культурные сорта отечественной селекции. Сейчас в теплице в селе Почтовое находится около трех тысяч саженцев азимины, которые готовы к посадке.

Гендиректор ООО «Садовые традиции» Роман Фурсенко говорит, что азимина отлично себя чувствует даже на «трудных почвах», переносит морозы до -30 градусов и дает ежегодный урожай уже на третий год посадки.

Справка

Азимина была окультурена около ста лет назад. Сейчас известно около 70 сортов. Плоды растения отличаются сроками созревания, размерами и величиной. Основная территория произрастания — это Северная Америка. В России азимина выращивается в Краснодарском крае и Ставрополье.

Основное достоинство растения — плоды, ради которых оно и выращивается. Вкус у них необыкновенный, напоминающий бананы, а мякоть плодов обладает сильным и очень приятным ароматом.