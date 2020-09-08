Научат горожан быть экскурсоводами уличного искусства

Севастополь вошел в десятку городов России, где откроется Школа исследователей искусства улиц, который при поддержке Российского фонда культуры организовывает Институт исследования стрит-арта.

Идея школы появилась в Санкт-Петербурге в рамках проекта Urban walks (городские прогулки). Новый этап включает создание маршрутов по улицам городов, демонстрирующих монументальное искусство, граффити, уличное искусство и дизайн. Гидами по этим маршрутам должны стать волонтеры, которых как раз и обучат в школе.

Сейчас открылась первая школа — в Архангельске. Завершив там обучение, Институт откроет свои двери в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре и Севастополе. А на 6 ноября назначен сбор всех участников на Форуме уличного искусства в Петербурге.

Справка

Институт исследования стрит-арта — открытая платформа для исследований и просветительской деятельности в области искусства в публичной городской среде. В центре внимания организации находятся три равнозначных объекта: человек, искусство, улица.