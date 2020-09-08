На переход отпущено 14 секунд

Новый светофор для пешеходов установили на пр.Нахимова. Но пока он без кнопки.

Светофор на пешеходном переходе от Матросского бульвара к Приморскому заработал с 8 сентября, сообщила пресс-служба Севавтодора. Правда, пока светофор не снабжен обещанной кнопкой вызова, чтобы загорался красный свет для автомобилей, а зеленый — для пешеходов. Но недостающую деталь обещают установить в течение сентября, как только получат комплектующие.

Сообщается также, что продолжительность пешеходной фазы составляет 14 секунд.

Напомним, что решение об установке на этом месте пешеходного объекта связано с ростом пешеходного трафика между Приморским и Матросским бульварами.