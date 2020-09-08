На историческом фестивале показали восемь эпох

Седьмой Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах — это три наполненных событиями дня и 18 интерактивных площадок, а также плац-театр, на котором с 4 по 6 сентября проходили показательные представления.

Фестиваль — это смешение восьми эпох, времен, костюмов, попытка проникновения в суть вещей через быт, фольклор, традиции. А еще вполне оправданная попытка заинтересовать, увлечь, побудить к изучению истории.

Автостоянка у места базирования парка живой истории «Федюхины высоты» в воскресенье, 6 сентября, заполнена полностью. Народу — тьма!

Практически все площадки фестиваля — интерактивные, а это означает, что каждый может не только посмотреть, но и сам испытать себя в кузнечном ремесле, чеканке монет, литье свечей, прядении и ткачестве на старинном древнерусском станке.

Именно у этих площадок много детей. А еще там, где предлагают смотреть воинские состязания и даже поучаствовать в них самим.

Дети слушают, буквально раскрыв рот, — такого в учебниках не прочтешь, тем более не увидишь. Древнерусские шлемы, тяжеленные кольчуги — все это разрешено не только трогать, но и примерить на себя.

По ходу дела — пояснения и несложные исторические экскурсы — например, о русском воинском штандарте 13 века, захват которого противником и означал боевое поражение, традиция, сохранившаяся до наших дней. Тогда и смысл начертанных на штандарте символов становится понятен — обращение к господу и изображение креста.

Для мужчин и мальчишек постарше — выставлено оружие: от арбалетов до современных модификаций автомата Калашникова и винтовки М-16. Трогать и фотографироваться можно!

Еще одно место притяжения — стационарный Римский лагерь: патриции, плебеи, роскошные римлянки, легионеры и центурионы всегда готовы поселфиться в обнимку с посетителями лагеря. Если повезет, можно стать свидетелем демонстрации строевой подготовки легионеров или гладиаторских боев.

Для женщин — свои развлечения: музыкальное представление «Досуг русской императорской армии», салонные танцы союзников середины 19 века, лекции по истории средневековой музыки с музыкальным сопровождением в средневековой генуэзской усадьбе 15 века Локо Чембали.

Традиционно высокий интерес к площадке «Крымская война»: бастионные укрепления, бруствер, корабельные орудия, костюмированные защитники города в форме периода первой обороны города, революционные для того времени нарезные ружья и возможность увидеть позиции врага с наших фортификационных сооружений.

Венцом каждого дня становились театрализованные представления и показательные битвы с участием реконструкторов в плац-театре. Традиционно освобождали Севастополь в 1944-м и атаковали заставу периода Афганской войны. И все это под крики «Ура!», «Давай!», «Вперед!»

Очередной фестиваль завершился, будем ждать следующего.