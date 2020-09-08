Дороги от «Тавриды» до моря построят быстро

Проекты реконструкции и строительства дорог, которые свяжут новую трассу «Таврида» с курортными Ялтой и Судаком, включат в федеральную целевую программу (ФЦП) и реализуют до конца 2023 года, сообщил ТАСС министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

Движение по семи из восьми участков трассы «Таврида» — от Керчи до Севастополя — было запущено 27 августа. Помощник президента РФ Игорь Левитин сообщал, что дороги от трассы в другие города и муниципалитеты Крыма будут построены до 2024 года. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, за четыре года в Крыму «должно быть отреконструировано и построено более 190 км автомобильных дорог».

«Сейчас у нас задача — ускорить реализацию мероприятий. Ее поставил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Поэтому мы сейчас рассматриваем возможность перенести [окончание реализации] мероприятия на 2023 год», — сказал С.Карпов, уточнив, что в ФЦП войдут 12 проектов общей стоимостью 131 млрд рублей.

Приоритетной дорогой на данный момент считается трасса Белогорск – Приветное (ориентировочная стоимость по объектам-аналогам — порядка 30 млрд рублей за 32 км), уточнил министр. «Она уже вошла в откорректированную программу. С учетом того, что она проходит через ущелья, и там требуются нижние, верхние укрепления склонов, сейчас рассматривается вопрос о категории данного объекта. Планировали как дорогу третьей категории, чтобы сильно не расширять, но иметь живописный проезд от «Тавриды» через Нижнегорский, Советский, Белогорск по прямой до побережья», — уточнил С.Карпов.

Он рассказал, что также планируется провести капремонт 42,75 км дороги на Судак общей стоимостью 4,5 млрд рублей.

«В рамках второй очереди планируются две хордовые дороги до Азовского моря: капитальный ремонт от Красногорки до Мысового (с проездом через все населенные пункты, включая поселок Ленино — 24,6 км) и до Золотого (от «Тавриды» до села Золотого, протяженность — порядка 20,2 км). Мы имеем по ним подрядчиков, и они будут включены в ФЦП», — добавил министр.

На Южный берег

Также одной из приоритетных дорог считается юго- восточный обход Симферополя, который позволит направить поток транспорта с трассы «Таврида» через Ангарский перевал сразу на Алушту и Ялту.

«По заданию службы автомобильных дорог разрабатывается документация по планировке территорий. Она в настоящее время проходит процедуру согласования. Там подразумевается согласование трассы с различными смежными землепользователями, включая вопрос экологии охранных территорий, землями Минобороны РФ (на маршруте расположена воинская часть – прим. ТАСС)», — пояснил С.Карпов.

Завершение экспертизы и начало строительства запланированы на 2021 год. «Отдельное внимание будет уделено переустройству коммуникаций при строительстве, а также решению имущественных вопросов с гражданами», — сказал С.Карпов, добавив, что при строительстве обхода предполагается выкуп участков у собственников.

В программе также ремонт площадки у поста ГИБДД на Ангарском перевале, капитальный ремонт участка трассы на Южный берег Крыма от села Перевального до Алушты.

«Доведем ее до максимально комфортного состояния, как для общественного транспорта, так и для частного. Но дорога будет в тех параметрах, которые сейчас существуют, поскольку принято решение не менять облик Южнобережного шоссе», — отметил С.Карпов.

В дальнейшем будет обустраиваться само Южнобережное шоссе. Здесь планируют строительство двух объездов городов — Ялты и Алушты. Появятся транспортные развязки, и транзитный транспорт пойдет в обход городов, чтобы не нагружать улицы, рассказал министр.

По ФЦП также предполагается капремонт участка самого живописного шоссе Крыма от Алушты до Массандры, съезда в сторону Ялты. Отремонтируют и все три участка трассы Бахчисарай – Ялта, которая проходит через плато Ай-Петри.

К песчаным пляжам

На подходах к Крымскому мосту в восточной части полуострова построят новый съезд к Керчи, транспорт будет попадать сразу на одну из центральных улиц города — шоссе Героев Сталинграда. Само шоссе также планируют реконструировать вместе с подъездом к новой железнодорожной станции Керчь-Южная.

На западе полуострова вскоре начнут строительство второго этапа дороги на Евпаторию. Работы уже ведутся у села Скворцово.

«Также здесь предусматривается обход озера Сасык-Сиваш. Транзитному транспорту, который уходит на Черноморское, будет удобнее ехать по этому участку. Дорога порядка 10 км, [она] будет иметь пересечение с существующими объектами, также будут предусмотрены путепроводы для связи разобщенных территорий сельхозназначения для возможности движения техники и, если будет необходимо (пока таких условий не выдвигалось), перегона животных», — рассказал С.Карпов.

Он добавил, что существующая дорога, ведущая через город Саки, где регулярно в туристический сезон образуются многокилометровые пробки, также будет отремонтирована.

«Сейчас ведется проектирование расширения дороги через Саки для обеспечения комфортного движения», — отметил министр.