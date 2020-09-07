За неделю ковидом заболели 66 человек

— Всего с начала года заболело 578 человек, за сутки статистика увеличилось еще на 7 человек. В настоящее время в стационарах находятся 111 человек с подтвержденным диагнозом covid-19. За минувшую неделю заболели 66 человек, за предыдущую — 60, — доложил А.Кулагин.

По его словам, на утро 7 сентября под наблюдением находятся 430 человек, в инфекционной больнице — 211 пациентов, из которых 35 детей и 42 человека, старше 65 лет, один пациент находится на ИВЛ, еще 9 — в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке.

В больнице №9 проходят лечение 140 человек, из них 16 — в возрасте, старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии — 7 человек.