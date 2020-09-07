Второй этап реконструкции парка Победы представят общественности 7 октября

ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» сообщила о проведении общественных слушаний по проектной документации на вторую очередь реконструкции и благоустройства территории парка Победы.

Слушания состоятся 7 октября в 19.00 часов в актовом зале администрации Гагаринского муниципального округа, ПОР, 8. Их участники должны иметь при себе паспорт.

Замечания и предложения по документации просят направлять в ГКУ ГС «ЕДКС» письмом по адресу: 299053 Севастополь, ул. Вакуленчука, 33В, каб.105, или по электронной почте gku.ks@sev.gov.ru, с пометкой «к общественным слушаниям (обсуждениям)».

Ознакомиться с проектом можно только в Единой дирекции капстроя. В интернете его не выложили. На вопрос редакции, почему во время пандемии коронавируса чиновники капстроя заставляют жителей Севастополя лично приезжать в госучреждение, чтобы увидеть проект, секретарь ответила, что теперь по закону можно в сеть его не выкладывать: «Седьмого числа на слушаниях и увидите».

Напомним, что в результате обсуждения на архитектурно-художественном совете в конце октября 2019 года проектировщикам было предложено написать новое техническое задание на реконструкцию второй очереди парка Победы, утвердить его, отдать в разработку, а затем вернуться к обсуждению.