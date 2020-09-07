В соревнованиях таксистов опять победила женщина

Второй год подряд в Севастополе на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России-2020» побеждает Марина Саушкина.

Участники соревнований на теоретическом этапе должны были показать блистательный результат знаний ПДД, законодательства о такси, основах устройства автомобиля, основах обеспечения безопасных условий перевозки пассажиров и багажа, истории Севастополя, а также оказания первой помощи. В практическом — таксисты демонстрировали скоростное маневрирование и умение устанавливать детское кресло в салоне автомобиля.

По итогам всех испытаний победителем стали Марина Саушкина (93 балла) из службы «Первое Такси». В 2019 году на региональном этапе в Севастополе у нее также был лучший результат. Участница получила денежный приз и возможность представить город на финале конкурса в Сочи на трассе Формулы 1.

Всего на один балл от победительницы отстал ее сын — Владислав Саушкин из «Первого Такси». Обладатель третьего места — Сергей Михайлов (79 баллов) из BB-TAXI.