Строительство очистных для Севастополя начали с чистого листа

Генеральный директор нового подрядчика Борис Сакун рассказал, что его фирма построила очистные сооружения в московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково», а также в аэропорту Ростова-на-Дону «Платов». Месяц назад компания начала проводить на объекте геологические исследования и делать компьютерное моделирование.

«Нам надо сейчас разобраться с документацией. Когда будет завершено математическое моделирование, мы заказчику предложим несколько вариантов, которые он должен выбрать, после чего приступим к работе», — цитирует пресс-служба правительства Севастополя Б.Сакуна.

Федеральной целевой программой на строительство КОС «Южные» предусмотрено 8,5 млрд рублей, включая 2 млрд рублей, которые были «потеряны» предыдущим подрядчиком. Новый срок окончания работ — 2023 год. Очистные в Балаклаве обещают закончить быстрее — уже к лету 2021 года.

Справка

КОС (канализационно-очистные сооружения) «Южные» построены более 50 лет, причем строительные работы были завершены не в полном объеме. С 2001 года и по настоящее время КОС эксплуатируют только сооружения механической очистки, в связи с чем в акваторию Черного моря в сутки сбрасываются десятки тысяч кубометров недостаточно очищенных стоков.

Первый контракт на реконструкцию очистных в Камышовой бухте и строительство в Балаклаве был заключен с НПП «Биотехпрогресс» в 2017 году. Но весной 2018 года аванс по госконтракту в два миллиарда рублей оказался на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело, на основании которого в октябре 2019 года арестовали бывшего главу Департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова.

В результате Биотехпрогресс справился только с 6% объема строительных работ. Контракт с ним разорвали и начали искать нового подрядчика.

Кстати

В настоящее время Ленинским районным судом Севастополя рассматриваются уголовные дела в отношении и.о. директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», подписавшего в 2017 году государственный контракт и дополнительное соглашение к нему на реконструкцию КОС «Южные», бывшего директора Департамента городского хозяйства и директора фирмы-подрядчика по этому госконтракту, в результате чего два миллиарда рублей оказались в лопнувшем банке.