Реконструкцию сквера у собора Петра и Павла начали не с того

Таково мнение председателя Севастопольского союза архитекторов Сергея Комарова о ведущемся ремонте. Начинать разработку проекта следовало с изучения функциональности сквера, а также градостроительного потенциала данной территории.

Когда-то в здании храма находились городской театр и Дом культуры. Вся прилегающая площадь была распланирована в соответствии с весьма необычным рельефом: подпорные стены, лестницы, террасы, площадки.

— Я уверен, что в этом вопросе нельзя ограничиваться выбором плиточного покрытия. В сквере гораздо интереснее само место и его подача. На самом деле, вход со стороны улицы Ленина гораздо интереснее, чем с улицы Советской, а, те, кому поручено проектирование, этот момент даже не рассматривают, — считает С.Комаров.

По словам эксперта, не стоит спешить с принятием решений и превращать сквер в очередное безликое плиточное пространство.

С.Комаров также напомнил о существовавших там некогда стационарных туалетах, которые можно было бы расчистить и восстановить, а также лесенке, которая вела к скверу и которую совершенно необоснованно убрали.

Справка

Храм Петра и Павла — постройка завершена в 1844 году — напоминает античный храм, по всем фасадам окруженный колоннадой из известняка.

Во время первой обороны Севастополя храм сильно пострадал: провалилась крыша, стены и колонны испорчены частым попаданием осколков. Его восстановили на средства севастопольских купцов Максимова и Кундышева-Володина и вновь освятили 17 декабря 1889 года.

В годы Великой Отечественной войны Петропавловский храм не имел значительных повреждений и был быстро восстановлен. Сначала в здании разместился клуб треста «Севастополь-строй», с октября 1946 года по 1957 год здесь шли спектакли театра им.Луначарского, а затем бывший собор стал Городским домом культуры.