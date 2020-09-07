Приказано срочно доукомплектовать медучреждения врачами

— Вы сейчас работу ведете по доукомплектованию ставок, с учетом возвращения всех надбавок? Интенсивней заполняйте штатные единицы, привлекайте людей, ведите активную работу по подбору кадров, — распорядился врио главы города. На это директор департамента заверил, что специалисты уже потянулись в государственные медучреждения. Правда, вопрос о количестве принятых за август явно застал его врасплох.

— По некоторым медучрежднениям 10 человек было принято. В первую больницу — около 10 человек, на прошлой неделе ко мне обращались с просьбой вернуться в больницу №5, — попытался ответить С.Шеховцов.

Его поддержал А.Кулагин сообщением, что была проведена ярмарка вакансий, в результате чего семь человек уже трудоустроились. Всего за август трудоустроены около 20 человек. В частности, в городе теперь появился детский гастроэнтеролог.

По данным департамента здравоохранения, по состоянию на 25 августа в городских больницах не заполнены 65 ставок врачей — в Первой горбольнице, 25 — в больнице №5, 14 — в больнице №9, 11 — в Инфекционной больнице. Еще 15 врачей не хватает в онкологическом диспансере и девять — на скорой помощи.