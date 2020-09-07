Приглашают на зарядку в сентябре
Расширяется география бесплатной акции «С бодрым утром!», которая с августа проходит в Севастополе. Теперь будут проводить занятия в парке «Учкуевка».
На площадке возле верстовой мили Екатерины II у верхнего входа на Учкуевку часовые занятия будут проходить по средам и пятницам с 8.00. Гимнастику ведет тренер кудо-клуба «Кромъ» Сергей Маликов.
По итогам акции среди самых активных и постоянных участников разыграют спорт-инвентарь, абонементы в фитнес-клуб и пригласительные в Театр юного зрителя.
Где можно сделать зарядку
Каждые среду и субботу в 7.00:
— парк на пересечении ул.Крестовского и ул.Новикова, Балаклава (остановка «Оболонь»);
— парк Победы, фонтан «Севастополь»;
— парк имени Анны Ахматовой;
— городской пляж «Хрустальный»;
— экопарк «Лукоморье».
А также каждые среду и пятницу в 8.00: парк «Учкуевка», Северная сторона.