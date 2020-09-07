Приглашают на зарядку в сентябре

Расширяется география бесплатной акции «С бодрым утром!», которая с августа проходит в Севастополе. Теперь будут проводить занятия в парке «Учкуевка».

На площадке возле верстовой мили Екатерины II у верхнего входа на Учкуевку часовые занятия будут проходить по средам и пятницам с 8.00. Гимнастику ведет тренер кудо-клуба «Кромъ» Сергей Маликов.

По итогам акции среди самых активных и постоянных участников разыграют спорт-инвентарь, абонементы в фитнес-клуб и пригласительные в Театр юного зрителя.

Где можно сделать зарядку

Каждые среду и субботу в 7.00:

— парк на пересечении ул.Крестовского и ул.Новикова, Балаклава (остановка «Оболонь»);

— парк Победы, фонтан «Севастополь»;

— парк имени Анны Ахматовой;

— городской пляж «Хрустальный»;

— экопарк «Лукоморье».

А также каждые среду и пятницу в 8.00: парк «Учкуевка», Северная сторона.