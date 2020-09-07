Первый театральный сезон открыли без труппы и здания

Вероятно, что оперный театр на мысе Хрустальный будет построен по австрийскому проекту.

В Севастопольском театре оперы и балета 4 сентября открыли театральный сезон. Несмотря на отсутствие здания и труппы, а также факт базирования администрации нового театра не в Севастополе, а в Москве, заявку на открытие решили сделать гала-концертом силами артистов Большого и Мариинского театров оперы и балета. За исключением разве что выступления директора новоиспеченного театра и одновременно будущей Академии хореографии Сергея Полунина.

Совмещение этих двух хлопотных должностей директора двух этих учреждений культуры нисколько не смущает. Сам С.Полунин больше пока в курсе происходящего в академии — до 20 ноября туда еще предстоит набрать девять детей и, если найдутся еще таланты, их также примут на условиях благотворительности.

Отсутствие театральной труппы также пока не расстраивает директора театра.

— Собирание труппы — это долгий процесс, но его нужно начинать уже сейчас. Я предлагал начать делать спектакли и уже начинать смотреть артистов. Не поработав с ними, невозможно до конца понять, кто в чем силен. Но пока у нас нет базы, — пояснил С.Полунин.

По его информации, театр будет очень красивым и большим, но каким именно, он ответить затруднился. Зато, предположил, что первым спектаклем на новой сцене мог бы стать балет «Корсар», как логически подходящий под стилистику города.

— Я не за то, чтобы использовать старые названия, но надо придумать что-то новое, — поделился директор, добавив, что за отсутствием театра и реальных сроков его создания, присутствие оперы и балета в Севастополе пока ограничится двумя балетными выступлениями в год в режиме концертов.

С.Полунин также сказал, что проект здания театра он видел, и он его вдохновляет.

— Это будет один из самых красивых театров в России, он подходит под идею Севастополя, — уверен танцовщик.

По словам заместителя директора театра Андрея Уварова, нынешний концерт следует расценивать, как первое представление деятельности нового театра.

— Театр начинает существовать с момент его юридической регистрации. Через сто лет, в этот день театр будет праздновать столетний юбилей. Это наше начало отсчета! — сказал А.Уваров, предложив считать днем создания Севастопольского театра оперы и балета 4 сентября 2020 года. Правда, потом сам же засомневался в сказанном, сославшись на дату подписания приказа Минкульта — 29 декабря 2019 года.

— Я могу в датах путаться, — предупредил замдиректора, уточнив, что 4 сентября войдет в историю все же, как творческое начало театра.

На вопрос, чем сейчас занимается администрация театра, А.Уваров ответил, что различными административными вопросами — хозяйственными, архитектурными, планировочными и т.д.

Он процитировал своего начальника, проанонсировавшего, что буквально через месяц проект нового театра и Аккадемии хореографии предложат рассмотреть публично в объеме культурного кластера на мысе Хрустальный.

— Чтобы обсудить все здания вместе. Будет большая презентация всей территории мыса Хрустальный, и Михаил Владимирович [врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев ] все это донесет до севастопольцев. Я уверен, что, когда этот проект будет завершен, севастопольцы не разочаруются, — пообещал замдиректора, кивнув на схематическое изображение здания театра на программке предстоящего концерта. Это был австрийский вариант, тот самый, что уже показывался общественности.

На вопрос об актуальности австрийского проекта, А.Уваров уверенно ответил: «А он единственный!»