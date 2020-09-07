Микроавтобус с людьми упал со склона в бухте Капсель

О происшествии сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым. В субботу, 5 сентября около 13 часов в службу спасения поступил звонок о падении автомобиля с обрыва. К месту происшествия — в бухту Капсель была направлена дежурная группа спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе пяти человек.

На месте выяснилось, что автомобиль «ГАЗель» с людьми скатился по крутому склону около 20 метров. Спасатели предприняли все меры противопожарной безопасности и оказали психологическую помощь водителю и трем пассажирам. От медицинской помощи они отказались.