Юный «экскурсант» упал в башню на 30-й батарее

12-летний мальчик, упавший с семиметровой высоты, получил тяжелые травмы и доставлен в больницу.

Несчастье случилось в воскресенье, 6 сентября, в 11.43. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю поступило сообщение, что на территории 30-й береговой батареи в подземное помещение орудийной башни с семиметровой высоты упал ребенок.

Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС осветили полость башни, спустились к пострадавшему и с помощью альпинистского снаряжения подняли его на поверхность. Операция по спасению завершилась в 13.02: ребенка передали бригаде скорой помощи. В тяжелом состоянии со множественными травмами пострадавший был доставлен в больницу.

30-я береговая батарея — действующая воинская часть, которую с 2017 года собираются сделать филиалом парка «Патриот» и музеем, чтобы полуофициальный экскурсионный объект стал открытым для широкого экскурсионного посещения.

Справка

Бронебашенная батарея №30 расположена на Северной стороне. Начатая постройкой до Первой мировой войны и достроенная при Советской власти, она в течение всей героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. вместе с башенной батареей №35 являлась своеобразным костяком системы артиллерийской обороны города и наносила противнику серьезный урон в живой силе и технике.

После войны была восстановлена. С 90-х годов 20 века батарея находится на консервации.