Должен вернуть аванс за очистные и заплатить штраф

Арбитражный суд Севастополя частично удовлетворил иск властей города к экс-подрядчику строительства канализационных очистных сооружений (КОС) «Южные» и потребовал вернуть почти 2 млрд рублей неосвоенного аванса.

«Взыскать с акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» в пользу с государственного казенного учреждения Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» сумму долга 1 млрд 933 млн 605 тыс. 233,22 руб., штрафы в сумме 41 млн 117 тыс. 280 руб.», — цитирует Интерфакс решение суда.

Власти Севастополя требовали с Биотехпрогресса 54,8 млн рублей штрафа.

Стороны могут обжаловать решение в арбитражном апелляционном суде.

Как сообщалось, власти Севастополя и АО «НПО «Биотехпрогресс» (Санкт-Петербург) в декабре 2017 года подписали контракт на строительство КОС «Южные» за 6,85 млрд рублей. Подрядчик должен был сдать объект до 30 июня 2020 года, но в феврале 2019 года оказалось, что севастопольские власти через суд добились расторжения договора и намерены вернуть аванс в размере 2,05 млрд рублей. Эти деньги оказались заблокированы на счетах подрядчика в ОФК банке. В 2018 году у кредитной организации отозвали лицензию.

Согласно материалам картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре 2019 года признал обоснованным заявление «Сбербанка» о признании АО «НПО «Биотехпрогресс» несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Новый контракт на реконструкцию КОС «Южные» заключен 5 сентября 2020 года с московской фирмой ООО «Региональная строительная компания».