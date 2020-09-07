«Черные археологи» выкопали античные надгробные стелы

При проведении несанкционированных земляных работ на территории античного некрополя на Керченском полуострове был снят культурный слой, в котором оказались античные надгробия.

Несколько жителей Ленинского района Крыма на объекте археологического наследия «Некрополь у озера Яныш» в районе села Заветное спецтехникой уничтожили культурный слой глубиной до одного метра. Найденные при раскопках рельефные надгробные стелы они аккуратно сложили на борту вырытого котлована, что указывает на преднамеренный характер раскопок.

«Черные археологи» были пойманы с поличным, земляные работы прекращены, а находки — переданы на хранение в музей каменных древностей «Лапидарий» в Керчи.

В настоящее время ведется доследственная проверка. Прокуратура Ленинского района Крыма решает вопрос об уголовном преследовании копателей.

Справка

Некрополь близ озера Яныш входит в состав античного городища Акра, который называют крымской Атлантидой. Расположен на юге Керченского полуострова.