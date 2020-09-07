Более двухсот человек пытались попасть на прием к Развожаеву и Поклонской

В понедельник, 7 сентября возле общественной приемной председателя «Единой России» на Большой Морской собралась огромная толпа. Люди пытались попасть на прием к врио губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и депутату Государственной думы Наталье Поклонской. Их совместный прием проходил с 12 до 15 часов, принимали по живой очереди.

Народ, ищущий справедливости, занимал очередь с восьми утра. К обеду было более двухсот человек. Ожидающие расположились непосредственно у дверей приемной, возле магазина «Черноморочка», в близлежащих скверах и на скамейках. Помощники главы города и депутата прямо на коленках записывали обращения севастопольцев. Стоящим в очереди пожилым людям из приемной вынесли офисные стулья, потом время от времени предлагали питьевую воду. К часу дня очередь едва ли продвинулась. Атмосфера в народной толпе накалялась, но люди верили, что обращение к М.Развожаеву накануне губернаторских выборов может стать их счастливым билетом.

Проблемы, с которыми люди подтянулись к общественной приемной, были многочисленны и разнообразны. Лидия Заворотная пришла просить содействия в решении вопроса о, как она выразилась, рейдерском захвате ТСН «Сосновый бор». Антонина Колобова — многодетная мать, стоявшая в очереди на получение жилья с 1984 года, была из нее исключена. Она даже стояла в одиночном пикете на Красной площади и продолжает требовать законного решения ее вопроса.

К чиновникам пытались пробиться люди с обращениями, связанными с получением гражданства и документов, назначением пенсий, жилищных и земельных вопросов. У приемной партии власти искал правды мужчина с плакатом: «Меня на рабочем месте за мои жалобы к врио губернатора Севастополя избивает директор Государственного бюджетного учреждения «Госжилфонд» Денис Киреев, а жалобы остаются без рассмотрения».

Среди желающих попасть на прием журналисты «Севастопольской газеты» заметили известного в городе общественника Андрея Ситникова. Он подготовил обращение к депутату Государственной Думы Н.Поклонской в связи с выделением средств из федерального бюджета на проект строительства ковшевого водозабора и водовода для переброски паводковых вод реки Коккозки в Чернореченское водохранилище. А.Ситников, а также 30 тысяч жителей Бельбекской долины обеспокоены непредсказуемыми последствиями реализации данного проекта.

По словам общественника, перебрасывать воду из Бельбека, основным питающим источником воды которого является Коккозка, в Чернореченское водохранилище, нецелесообразно.

— Это вопрос водоснабжения не решит, а долину обезводит. Забор паводковых вод может послужить фактором уничтожения краснокнижных видов животных, обитающих в этих реках, а также полностью разрушить экосистему Бельбекской долины, — убежден А.Ситников.

Как альтернативу жители Бельбекской и Коккозской долин предлагают рассмотреть возможность реализации другого проекта: создание резервного Камышловского водохранилища, который уже просчитан и подготовлен, но в течение длительного времени блокируется неизвестными лицами.

Напомним, 2 сентября 2020 года президент РФ Владимир Путин общаясь по видеосвязи с врио губернатором Севастополя М.Развожаевым, поддержал его идею строительства ковшевого водозабора, насосов и водопровода, с помощью которых реку Коккозка перенаправят в Чернореченское водохранилище.