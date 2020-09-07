Банки могут отсрочить долги до конца года

Центральный банк до конца года продлил некоторые меры поддержки населения и бизнеса, которые принимались в период распространения коронавируса — с 1 марта до 30 сентября 2020 года.

Речь идет в первую очередь о реструктуризации кредитов в рамках собственных программ банков. Чтобы помочь заемщикам восстановить свое финансовое положение, Центробанк рекомендовал кредиторам до 31 декабря продолжать лояльную политику пересмотра условий договоров с теми клиентами, у которых существенно снизился доход, или заболевшими коронавирусной инфекцией.

До 31 декабря ни банки, ни МФО — микрофинансовые организации, ни жилищные кооперативы также не смогут принудительно выселить заболевшего или обедневшего в пандемию человека из жилья, которое было залогом при получении кредита. Даже если подобное решение подкреплено судебным постановлением.

«В равной степени те же самые меры продлеваются и для малого и среднего бизнеса — сектора экономики, в наибольшей степени пострадавшего в результате пандемии и действия ограничительных мер», — подчеркнул управляющий Отделением Севастополь Центрального банка РФ Михаил Бежан.

По словам М.Бежана, до 31 декабря можно обслуживаться в банках и некредитных финансовых организациях и по просроченным документам — при условии, что срок действия паспорта истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.

При этом в Центробанке отметили, что есть и обратный процесс. Вы уже не сможете расплатиться просроченной банковской картой. Напомним, ранее ЦБ разрешил пользоваться просроченным «пластиком» до 1 июля 2020 года — чтобы клиентам не нужно было в условиях пандемии коронавируса посещать банковские отделения для перевыпуска карт.

Сейчас есть возможность свободно передвигаться по городу, и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы, поэтому данную меру отменили.