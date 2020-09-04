Закупят аварийный запас труб для сетей водоснабжения

На заседании правительства 3 августа принято решение о дополнительной закупке 3,5 километров труб для водоснабжения города. Трубы закупят в качестве аварийного запаса для водоканала.

По словам директора горхоза Евгения Горлова, трубы нужны в качестве аварийного запаса, для дополнительного маневра и предотвращения аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в системе водоснабжения города, устройства временных водопроводов т. д.

Закупка труб будет профинансирована из Резервного фонда Правительства РФ.