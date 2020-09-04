Водозабор на Коккозке военные должны построить к Новому году

До начала 2021 года военные строители должны построить водовод из реки Коккозка в Бахчисарайском районе в Чернореченское водохранилище. Иначе питьевую воду в Севастополе придется подавать по графику, как это уже сделано в Симферополе.

Как рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в интервью телеканалу НТС, ему удалось заручиться поддержкой министра обороны Сергея Шойгу о переброске воды из реки Коккозка в Байдарскую долину. Добро дал и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Напомним, что река находится на территории соседнего субъекта, предыдущая попытка «повернуть Коккозку» вызвала крайне негативную реакцию у жителей сел Бельбекской долины и у руководства Крыма.

Проект стоимостью 3,8 млрд рублей предполагает строительство 60-километрового трубопровода через горный перевал Бечку вдоль существующих лесовозных дорог до Чернореченского водохранилища.

На реке Коккозка в районе села Аромат планируется соорудить ковшевой водозабор. По словам М.Развожаева, это небольшая емкость, которая установлена прямо в русле, откуда вода во время паводка с помощью насоса перекачивается по трубам в водохранилище в Байдарской долине. Если нет дефицита воды, она течет дальше по руслу в реку Бельбек.

Использовать водозабор собираются только в паводковый период — с января по март. М.Развожаев предполагает, что из Коккозки будут перекачивать до 15 млн тонн воды.

Если водовод не удастся построить в оговоренный срок, придется давать городу воду по графику, так видит единственный возможный вариант решения проблемы глава города.

Максимальная наполняемость Чернореченского водохранилища составляет 64 млн куб.м, критическая — 7 млн куб.м (М.Развожаев сказал, что 5 млн куб.м). Расход воды городом — 150 тысяч кубометров в сутки.