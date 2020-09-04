Ветераны не согласны примириться с памятником Примирению

Вместо памятника белым и красным севастопольские ветераны предложили установить памятник «100-летию окончания Гражданской войны в Крыму и Севастополе». Однако, кроме даты открытия — 14 ноября 2020 года, — у них нет ни проекта, ни концепции.

На прошедшем на прошлой неделе собрании членов Комитета ветеранов войны обсуждали памятник «Примирения» на улице Катерной в Карантинной бухте, по итогам которого принято обращение в Законодательное собрание Севастополя. Городские ветераны снова высказались однозначно против установки монумента с таким названием: «снять с повестки дня вопрос о памятнике Примирения. Примирение между «красными» и «белыми» было проведено в ноябре 1921 года. В городе-герое Севастополе не может быть установлен памятник участникам «белого исхода» — военным преступникам», — говорится в письме, подписанном председателем Комитета ветеранов Константином Кржеминским.

Вместо этого предлагается привести территорию вокруг уже заложенного памятника в порядок и открыть его 14 ноября 2020 года. Однако монумент должен называться, по мнению авторов обращения, памятник «100-летию окончания Гражданской войны в Крыму и Севастополе».

Впрочем, однозначного мнения у собравшихся не было. Председатель Союза советских офицеров Севастополя Борис Френтий предложил вместо рассылки письменных обращений провести на пл.Нахимова акцию протеста. «Пусть доложат президенту России, что Севастополь против», — сказал ветеран.

Кроме этого, участники собрания напомнили, что до сих пор в Севастополе нет памятника детям войны, хотя такой проект был предложен еще в украинские времена.

Изначально идея 25-метрового Примирения на берегу Карантинной бухты от московского скульптора Андрея Ковальчука в Севастополе общественной поддержки не получила. Памятник намеревались открыть к 100-летию Октябрьской революции — в ноябре 2017 года. Потом дату перенесли. В сентябре 2019 года на ул.Катерной заложили закладной камень под будущий памятник, пообещав открыть его в ноябре 2020 года.