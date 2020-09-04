При Севприроднадзоре создадую сектор экопросвещения

Решение о создании сектора экопросвещения при Севприроднадзоре принято на заседании правительства 3 августа.

— Мы планируем создать сектор экопросвещения и профилактики экологических правонарушений, — анонсировала принятие соответствующего постановления руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По ее словам, это связано с реформированием контрольно-надзорной деятельности для обеспечения превентивных мер.

Еще раньше Ю.Гаврилова доложила, что Севприроднадзор в настоящее время предоставляет 49 государственных услуг, осуществляет 10 видов государственно-экологического надзора из 15 существующих.