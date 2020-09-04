По Херсонесу теперь можно ходить, уткнувшись в телефон, или вообще не ходить

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» разработал приложение для смартфонов «Херсонес AR». Посетителям предлагается воспользоваться интерактивной картой навигации по античному городищу с технологией дополненной реальности. Руины Херсонеса можно разглядеть в трехмерной модели на вашем смартфоне.

По словам директора музея-заповедника Елены Морозовой, во время карантина Херсонес стал развиваться онлайн: мини-сериалы и виртуальные экскурсии. Продолжение этого направления — мобильное приложение, которое за 150 тысяч рублей разработала севастопольская IT-компания «Мост-Информ».

Как сформулировал главную задачу проекта коммерческий директор фирмы-разработчика Денис Пресняков, было необходимо сделать археологические памятники Херсонеса интереснее и доступнее для посетителей. Программисты вместе с учеными музея создали 11 художественных 3D-реконструкций основных достопримечательностей заповедника. Теперь каждый желающий, установивший на телефоне «Херсонес AR», может увидеть, как выглядели базилика 1935 года, античный театр, Уваровская базилика, монетный двор, храм на сводах и другие объекты.

Разработчики уверяют, что для использования приложения не обязательно стоять перед руинами. Можно навести камеру смартфона на 200-рублевую купюру, и 3D-модель изображенной на банкноте базилики 1935 года предстанет перед глазами.

«Севастопольская газета» попробовала разглядеть древние колонны из редакции. Получилось увидеть объемную базилику на плоской купюре. Но приложение работает не всегда корректно.