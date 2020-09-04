Особый противопожарный режим ужесточили

Особый противопожарный режим, установленный в Севастополе с весны, 4 сентября решением правительства города опять продлили, запретив отдыхать даже в специально организованных для этого местах.

— Учитывая устойчиво сохраняющийся пятый класс пожарной опасности, сухую погоду и отсутствие осадков, предлагается с 4 сентября сроком на 21 календарный день установить особый противопожарный режим в лесах, — доложил и.о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По словам А.Краснокутского, особенностью нынешнего продления является установление дополнительных требований не только на посещение гражданами лесов, но и мест организованного отдыха. Речь идет о территории Балаклавского района, за исключением оборудованной площадки для проведения VII Крымского военно-исторического фестиваля в Историческом парке на Федюхиных высотах.

— Мы видим, что творится на юге! Там постояннно полыхают пожары. Поэтому ужесточаем особый противопожарный режим, — объяснил А.Краснокутский.

По его информации, ситуация по Севастополю в этом году лучше, чем в прошлом, но каждый день количество возгораний увеличивается.