Ливнестоки нужно рассчитывать по-новому

Ученые академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета работают над созданием современной методики расчета параметров ливнестоков для сбора поверхностных сточных вод, которые после очистки можно использовать как для технических нужд, так и для питья.

По словам заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники вуза Ильи Николенко, расчет поверхностных сточных вод сегодня ведется по методике предельных интенсивностей, которая была разработана в России в 1914 году и использует данные 1984-85 годов. Ливневой канализации не хватает пропускной способности, ливнестоки забиваются и территории затапливаются. Необходимо совершенствовать методику определения параметров расчета ливневых стоков современными методами.

«Если мы будем более-менее точно прогнозировать и определять объем осадков, мы сможем аккумулировать их и использовать. Это чистая пресная вода, которая сейчас просто уходит в море», — добавил И.Николенко.

По результатам исследований ученые предложат внести изменения в соответствующие СНиПы, сообщила пресс-служба университета.