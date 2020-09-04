Юридический блок при Севприроднадзоре усилят, а охотничий надзор — разделят

Решение о преобразовании юридического сектора Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя в целый отдел принято на заседании правительства города 3 сентября.

По словам руководителя Севприроднадзора Юлии Гавриловой, такое усиление связано с необходимостью оптимизации выполнения функционала организации — на сегодня, управление принимает участие в 360 судебных процессах.

Ю.Гаврилова также предложила разделить сферы охотничьего надзора: на территории особоохраняемых природных территорий надзором теперь будет заниматься государственная экологическая инспекция, а предоставлением государственных услуг — управление разрешительной деятельности.

— Для упорядочения работы и единообразного подхода, — пояснила Ю.Гаврилова.