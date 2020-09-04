Дверь на пляж в районе Автобата опять демонтировали

Прокуратура Севастополя в очередной раз приняла меры к устранению самовольно размещенных ограждений, препятствующих доступу к морю.

Обращения граждан и сообщения в СМИ об ограничении доступа к морю в районе мыса Фиолент стали причиной прокурорской проверки. Было установлено, что в районе ТСН СНТ «Море» на Автобате установлена металлическая дверь с замком и организован пропускной режим на пляж.

Комиссия по вопросам освобождения земель, находящихся в собственности Севастополя, от незаконно (самовольно) размещенных объектов некапитального строительства Департамента городского хозяйства ранее принимала решение о демонтаже двери. Однако оно не исполнено.

Прокуратурой города совместно с представителями горхоза, Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора, ГБУ «Парки и скверы» и сотрудниками полиции проведено обследование территории. Незаконно размещенная ограждающая конструкция демонтирована, сообщила старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Уже такое было

Напомним, что борьба правоохранительных органов с дверью на спуске на пляж в районе Автобата садового товарищества «Море» имеет давнюю историю. Спуск в отвесной скале был пробит садоводами, поэтому они считают пляж своим. Правда, ключи от двери выдаются за деньги и многочисленным отдыхающим на дачах в этом районе Фиолента.

Прокуратура Севастополя еще в 2013 году проверяла территорию у обрыва возле «Моря» и обнаружила лестницу на пляж, калитку и 30-метровую металлическую решетку-забор. Как выяснилось, документов на конструкцию у садового товарищества нет, поэтому забор и калитку демонтировали силами Гагаринской районной администрации Севастополя.