Детский мир закрыли и опечатали

Прокуратура Ленинского района Севастополя продолжает проверку торговых объектов. В этот раз в АО «Торговый дом «Товары для детей и молодежи» на пр. Нахимова, 19 выявлены многочисленные нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.

4 сентября на основании выданного Ленинским районным судом исполнительного листа судебные приставы приостановили эксплуатацию торгового объекта. Собственнику «Детского мира» необходимо ликвидировать нарушения.