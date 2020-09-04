Дело бывшего начальника отдела Севреестра направлено в суд

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела — государственного регистратора Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и внесении в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.

По версии следствия, регистратор в сентябре 2017 года, не имея законных оснований для осуществления регистрации права собственности на находящийся в государственной собственности земельный участок в 7,2 га, принял незаконное решение о регистрации права собственности на землю за одним из садовых товариществ. Ущерб, причиненный городу Севастополю, составил 54,6 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый летом 2017 года внес запись о погашении записи об ипотеке, содержащую заведомо для него недостоверные сведения о снятии обременения со здания общей площадью более 8,5 тысяч кв.м. В дальнейшем право собственности на объект недвижимости было отчуждено третьим лицам, чем юридическому лицу, являющемуся залогодержателем в отношении указанного здания, причинен ущерб в размере 35,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.