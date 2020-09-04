Баки для снабжения Симферополя водой уже пробили

В столице Крыма испортили 10-кубовые пластиковые баки. Пять — топором, а еще один продырявили гвоздем. Емкости установлены властями города для обеспечения населения питьевой водой из-за введенных ограничений.

Емкости еще не наполнили водой.

В начале сентября в Симферополе была оборудована 131 площадка с синими емкостями, из которых планируется раздавать питьевую воду горожанам: 74 точки в частном секторе и 57 — близ многоквартирных домов. Кроме этого, баки установлены на территории всех 48 общеобразовательных учреждений города и 56 детских садов. Общая сумма расходов, включая закупку емкостей, монтаж и насосное оборудование, составила 27,5 млн рублей.

По словам главы администрации города Елены Проценко, у Симферополя нет возможности быстро закупить дополнительные емкости, поэтому каждый бак теперь будут охранять правохранители. Ремонт поврежденных обещают сделать в максимально короткие сроки, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Жителей столицы Крыма призывают проявлять бдительность и информировать полицию о вандалах, портящих емкости для воды.

На подачу воды по графику пришлось пойти после катастрофического обмеления снабжающих Симферополь водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского.