Закон о запрете парковки на газонах начнет действовать с 8 сентября

Каждый, кто припаркует автомобиль на газоне, будет оштрафован. Такой закон наконец-то вступил в силу 8 сентября, о чем журналистам накануне сообщил директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

По его информации, парковка автомобиля на газоне теперь будет расцениваться, как административное нарушение со стороны автовладельца. Штраф за это составит 1,5 тысячи рублей на гражданское лицо, 10 тысяч — на должностное и 30 тысяч — на юридическое лицо.

— Со следующей недели начинает работать мониторинговая группа вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Причем будут фиксироваться факты, когда транспортное средство не только разместилось на газоне, но и переместилось через тротуар. В таком случае наступает гораздо более серьезная ответственность, которая будет квалифицироваться в соответствии с КоАП РФ, — сообщил глава горхоза.

Е.Горлов уточнил, что в «Правилах благоустройства» Севастополя теперь написано, что газон — это «элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок поверхности, в том числе с травяным покрытием и возможным размещением зеленых насаждений и парковых сооружений».

Мониторинг обещают производить еженедельно.

— Следующая неделя у нас будет посвящена реализации этого мероприятия, — пообещал Е.Горлов, призвав севастопольцев все материалы о нарушителях опубликовывать в соцсетях с указанием места размещения и номера транспортного средства, независимо от региона.