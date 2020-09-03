Ученые Крыма предлагают несколько решений проблемы дефицита воды

Рационально использовать воду и сделать ее дороже, создать систему очистки сточных вод и ликвидировать водоемкие производства, — такие меры по решению проблемы с нехваткой воды в Крыму предложили ученые географического факультета Крымского федерального университета.

«Главная задача сейчас — рационально использовать имеющуюся воду. Для этого необходимо, в первую очередь, развивать и поддерживать «маловодные» производства. В сельском хозяйстве можно предлагать кредиты на самых выгодных условиях фермерам, использующим для полива водоэкономное орошение», — считает старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Ученый убежден, что важно более тщательно изучать и контролировать имеющиеся водные ресурсы полуострова. Так, в Белогорском районе из Балановского водохранилища в поселок Зуя вода идет самотеком под очень высоким давлением. Эту воду пьют, ей же промывают песок в карьерах, кроме того, ей поливают растения не только в Зуе, но и в Крымрозе. Поливная вода стоит дешево, и это необходимо исправить, подчеркивает Самохин. Если вода будет стоить 100 руб/куб.м, гораздо меньше людей будет использовать ее для полива.

«Вторая задача — направить к потребителям воду из природных водоемов, которая сейчас вообще не используется. Только в Бахчисарайском районе в долине реки Бодрак шесть озер общим объемом около 1 млн кубометров в эту жару стоят полные до краев. Третья задача — не допускать ухода сточных вод в море, необходимо их очищать и использовать. Например, подавать их на очистные сооружения Межгорного водохранилища [Бахчисарайский район], а оттуда передавать потребителям», — предлагает Г.Самохин.

Кроме того, важной задачей ученый считает создание на полуострове единой организации по вопросам водоснабжения. «Сейчас за воду в Крыму отвечает и «Вода Крыма», и Минэкологии, и Комводхоз. Им иногда трудно договориться. Должен быть один «центр управления полетами», — цитирует ученого пресс-служба вуза.