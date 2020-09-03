Туристы выпали из внедорожника

В восточном Крыму под Судаком перевернулся УАЗ с туристами. В результате происшествия пассажиры выпали из открытого кузова автомобиля. Одна из женщин получила переломы.

По предварительной информации, 27-летний житель Судака, организующий для туристов экстремальные поездки в горной местности, не справился с управлением УАЗа на крутом подъеме на мыс Меганом.

Полиция установила, что водитель не имел разрешения на перевозку людей.

Госавтоинспекция напоминает, что граждане, которые перевозят пассажиров вне обустроенных автомобильных дорог в горной местности на транспортных средствах повышенной проходимости, должны быть зарегистрированы как индивидуальное предприниматели, либо юридические лица. Водители таких транспортных средств обязаны иметь право управления транспортными средствами данной категории.