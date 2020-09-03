Разбитые ступени на Матросском бульваре будут восстанавливать
Поврежденные ступени входной группы на совсем недавно отремонтированном бульваре в самом центре Севастопооя будут восстанавливать.
Об этом заявил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.
— Любые элементы благоустройства должны быть восстановлены обслуживающей организацией. На сегодня, это ГБУ «Парки и скверы» и другая организация, — сказал глава горхоза, добавив, что речь идет о текущей деятельности предприятия, которая осуществляет содержание городского объекта.