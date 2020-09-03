Проект реконструкции площади в Ялте выиграл в конкурсе

Концепция реконструкции Советской площади победила в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, сообщили в пресс-службе администрации города Ялта.

Город впервые принял участие в подобном мероприятии и оказался в пятерке лучших в номинации «Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек», что дает право на получение максимального гранта и является победой в конкурсе.

Реконструкцию планируют начать после курортного сезона 2021 года. Она коснется всей площади, на которой находится здание городской администрации, кинотеатр «Сатурн» и универмаг. В проекте будут предусмотрены замена покрытия, ремонт фонтанов, установка новых урн, скамеек и других элементов благоустройства.

Поданная на конкурс концепция не является итоговым вариантом. Администрация обещает согласовать проект с общественностью.

«Уже в этом году начнутся проектные работы», — сообщил заместитель главы администрации города Ялта Виталий Оганесян. Точная сумма гранта пока не известна, однако будет еще и финансирование из республиканского бюджета.

Справка

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Конкурс проводится по поручению Президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Ежегодно из федерального бюджета выделяется 5 миллиардов рублей, которые распределяются среди 80 победителей.

С 2018 года победителями конкурса стали 240 проектов.