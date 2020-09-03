Продолжают верить телефонным мошенникам

За сутки восемь жителей Севастополя сообщили данные своих банковских карт мошенникам и остались без денег.

Пострадавшие — люди в возрасте от 30 до 45 лет. Под предлогом защиты банковской карты от несанкционированного доступа злоумышленникам удалось перевести в общей сложности более 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции принимают все меры для установления и задержания мошенников, сообщили в пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Жители города жалуются на постоянные телефонные звонки с неизвестных номеров, предлагающие проверить безопасность банковских карт. В конце августа за сутки жители севастопольцы перевели на счета дистанционных мошенников более 600 тысяч рублей.

Полиция Севастополя призывает быть максимально бдительными и острожными в общении по телефону с неизвестными абонентами. Ни в коем случае никому не сообщайте свои персональные данные и любую информацию, касающуюся банковских карт или счетов. Не выполняйте манипуляции под диктовку и никому не сообщайте смс-коды, которые могут прийти на ваш телефон. Данную информацию у вас спрашивают только мошенники.