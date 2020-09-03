Отпугиватель птиц работает не круглосуточно

У центрального фонтана на Приморском бульваре установили биоакустический отпугиватель птиц, но, похоже, пернатых он не слишком беспокоит.

Напомним, что материал о намерении городских хозяйственников прогнать птиц с Приморского бульвара с помощью акустических отпугивателей недавно был опубликован в «Севастопольской газете» и вызвал широкий резонанс в Севастополе.

Проект начали реализовывать, что сразу же заметили севастопольцы. Причем не без доли иронии: мол, вопли хищных птиц и сигналы тревоги нехищных, доносящиеся из динамиков, оказались нипочем голубям и воробьям, но стали непростым испытанием для человеческой психики.

— Я сегодня там прогулялся. Голуби у основания фонтана ловят брызги воды на раскрытые крылья, вальяжно возлежат на газонах, а самые нахальные из них демонстративно сушат перья непосредственно на корпусах динамиков. Домовые и полевые воробьи плещутся на ограждении фонтана под аккомпанемент «страшного» клекота хищников, — написал на своей странице в «Фейсбуке» старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра Институт биологии южных морей, кандидат биологических наук, Виталий Гирагосов — эксперт в этом вопросе.

По его наблюдениям, на Приморском бульваре после включения отпугивателя действительно поубавилось певчих птиц и вяхирей, которых, впрочем, и до этого там было совсем немного.

А, может, отпугиватель просто еще не включили? С этим вопросом «Севастопольская газета» обратилась в ГБУ «Парки и скверы».

Там объяснили, что отпугиватель работает, но не целый день, и результаты недельной работы прибора уже заметны.

— Мы влючаем систему в первой половине дня, в утренние часы, когда птицы ведут себя наиболее активно. Радиус действия у отпугивателя совсем небольшой — непосредственно у фонтана он действует, а рядом, на газонах, птицы спокойно сидят и отлично себя чувствуют, — прокомментировала начальник ПТО ГБУ «Парки и скверы» Наталья Воейкова.

По ее словам, у фонтана стало явно чище, и даже тротуар мыть теперь не приходится.

— Есть пара клякс, но это не так глобально, как было раньше, — сказала Н.Воейкова.