Одаренным школьникам и студентам назначили стипендию

Постановлением правительства города школьникам и студентам Севастополя будут выплачивать ежемесячные стипендии за высокие достижения в научной, учебной и общественной деятельности.

Проект документа 3 сентября на заседании правительства представила и.о.директора департамента аппарата губернатора Ангела Войтенко.

Получателями такой финансовой поддержки стали два школьника — сумма стипендии составляет 10 тысяч рублей. По 15 тысяч рублей будут получать два студента, обучающиеся в учреждениях профобразования, и 15 студентов вуза. Еще 12 учащимся учреждений дополнительного образования назначена стипендия в пять тысяч рублей.

Выплачивать стипендию будут с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года.