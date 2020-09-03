На Крым идет холодный фронт

По данным синоптиков, 4 и 5 сентября холодный атмосферный фронт пройдет по территории полуострова и принесет сильные дожди и похолодание.

Пока в Крыму сохраняется аномально-жаркая погода — температура воздуха до 35°С и «великая сушь».

В пятницу днем холодный атмосферный фронт принесет на полуостров дожди с грозами, усиление северо-западного ветра до 20 м/с, шквалы до 25 м/с. Дневная температура воздуха снизится на 8-10 градусов.

В Севастополе к вечеру пятницы, 4 сентября южный ветер сменится на западный, а к утру субботы — на северо-западный. Ожидается облачная погода, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 23-25°С.

6 сентября — переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 24-26°С.