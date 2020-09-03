Грузовики разбили Городское шоссе

Участок дороги от «Огурца» в сторону Балаклавы отремонтируют за две ночи.

Севавтодор получил большое количество обращений от автомобилистов по поводу колейности участка дороги в районе транспортной развязки «Огурец» и начал работы по восстановлению асфальта с опережением плана ремонта, намеченного на конец сентября.

Колейность в правой полосе участка Городского шоссе образовалась в результате высокой интенсивности движения. По данным Севавтодора, за сутки там проезжает до 25 тысяч автомобилей, в том числе груженых строительным мусором грузовиков.

В ночь на 3 сентября дорожники провели фрезерование участка дороги площадью более 4 тысяч кв.м и устранили колейность. На следующую ночь асфальтоукладочный комплекс завершит ремонт.

Работы проводятся в ночное время из-за высокой интенсивностью движения транспорта днем. Водителей просят выбирать маршруты объезда, используя данную информацию.