Для проезда на электричках появятся проездные

С 1 октября пассажиры Южной пригородной пассажирской компании могут оформить абонементные билеты на поезда пригородного сообщения, курсирующие по Крыму и Севастополю.

Планируется ввести несколько видов проездных, которые будут различаться по сроку действия и количеству поездок. Можно будет приобрести билеты на 5, 10, 15, 20, 25 дней, а также на один месяц, полгода и год. Также будут абонементы, действующие только в будние дни.

Минимальная стоимость проездного 235 рублей. Оформить его можно будет в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Проездной оформляется без предоставления места и только за полную стоимость.