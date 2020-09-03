Арестован водитель инкассаторского автомобиля, похитивший 40 миллионов рублей

Информация о краже около 40 миллионов рублей при инкассации АЗС поступила в дежурную часть полиции Белогорского района после полуночи 1 сентября. Инкассаторский автомобиль подъехал к заправке, один из сотрудников зашел внутрь, а когда вернулся, то не обнаружил ни автомашины, ни напарника. Через некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились деньги, оказались вскрыты.

Подозреваемый в совершении этого резонансного преступления был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из города Керчи и регионального подразделения ФСБ России. У него изъята часть похищенных денежных средств. Остальные деньги он передал своей знакомой, которая спрятала их на территории частного домовладения, где они и были найдены полицейскими.

Женщина сейчас находится под домашним арестом.