Житель Севастополя напал с ножом на продавца клубники в Симферополе

В одну из больниц Симферополя поступил 35-летний местный житель, который на одном из рынков города получил ножевые ранения. Потерпевшему диагностировали закрытый перелом нижней челюсти, а также колото-резанные раны левого и правого бедра.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее не судимого 34-летнего жителя Севастополя и получили от него признательные показания.

Со слов задержанного, на одном из рынков столицы Крыма он оптом купил партию клубники. С продавцом договорился о частичной предоплате в 160 тысяч рублей. Оставшуюся сумму в 40 тысяч он должен был доплатить через обговоренное время. Но выяснилось, что большая часть клубники оказалась гнилой. Свои претензии севастополец высказал продавцу, а затем нанес телесные повреждениями.

Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Нападавшему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. Пока же он дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.