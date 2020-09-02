Выделят 7,5 миллиардов на решение проблемы водоснабжения

Именно такую сумму пообещал выделить из бюджета страны Президент РФ Владимир Путин на переброску воды из реки Коккозка и реконструкцию системы водоснабжения Севастополя.

Таким был его ответ на сообщение врио губернатора города Михаила Развожаева о проблеме с водой, которая возникла в 2020 году из-за отсутствия дождей.

— В нашем базовом Чернореченском водохранилище в настоящий момент отметка воды опускается. То есть нам до конца года этой воды хватит, но, если такая ситуация будет сохраняться, мы в очень тяжёлом состоянии будем входить в следующий год, — обрисовал ситуацию М.Развожаев во время видеосеанса с президентом. Он также отчитался главе государства о проделанной в регионе работе по мобилизации всех имеющихся водных ресурсов, включая расконсервирование старых скважин, оптимизацию водоснабжения и т. д.

И все же, по его словам, проблему следует решать кардинально. Таким кардинальным решением могла бы стать реализация еще советского проекта по переброске части воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище.

— Коккозка – это река горной системы, и в паводок, где-то с января по март, около 15 миллионов тонн в месяц избыточной воды уходит в море. Эту воду можно было бы собрать и перебросить в Чернореченское водохранилище. Это решило бы все проблемы Севастополя с надежным обеспечением водой, — пояснил идею врио губернатора.

Оказывается, проект строительства дамбы существовал и раньше, но не был экологически совершенным. Современные технологии позволяют выполнить ковшевой водозабор, проложить порядка 60 километров водопровода и установить несколько повышающих насосов, что в итоге позволило бы исключить дефицит воды.

Как сообщил М.Развожаев, по предварительным расчетам проект стоит 3,8 млрд рублей, и для его реализации в максимально короткие сроки уже получено «добро» от Министра обороны Сергея Шойгу на участие в строительстве военно-строительного комплекса. Предварительная договоренность достигнута и с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Взамен «лишней» воды из Коккозки Симферополю отдадут часть объемов из Вилинского водозабора.

— С Сергеем Валерьевичем этот вопрос обсудили, он тоже готов к реализации проекта, он его поддерживает, — сообщил М.Развожаев.

В качестве второго важного вопроса обсуждения была поднята тема водопотерь, которые в настоящее время снижены с 60 до 40%, при имеющемся потенциале снижения до нормативных 20%. Для достижения такого показателя необходимы еще 3,6 млрд рублей, которые направят на капитальный ремонт сетей водоснабжения.

Озвученную проблему В.Путин назвал фундаментальной, а ее решение — важным для дальнейшего развития полуострова. Он также пообещал оформить соответствующее поручение Правительству РФ, попросив одновременно проработать с федеральными органами власти темпы совместной работы, сроки и так далее.

— Объемы финансирования вы в принципе назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу, — заключил президент.