В школе №43 сработала пожарная сигнализация

Почти 800 человек эвакуировали из школы в Севастополе из-за короткого замыкания сигнализации.

В школе на ул.Хрусталева, 13 в среду, 2 сентября, в 9.20 сработала автоматическая пожарная сигнализация. Силами работников образовательного учреждения была проведена эвакуация 728 детей и 58 взрослых.

Прибывшие на место четыре пожарных расчета выяснили, что сигнализация сработала из-за короткого замыкания в главном распределительном щите, горения не было.

Пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства происшествия уточняются, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.