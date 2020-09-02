Таксистов приглашают на соревнования

В Севастополе 5 сентября состоится региональный этап третьего Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России-2020». Победитель отправится в Сочи на финал, который проведут на трассе Формулы-1.

Участникам регионального этапа предстоит продемонстрировать не только теоретические знания правил дорожного движения и истории города, но и практические навыки: оказание первой медицинской помощи, установка детского автокресла. Мастерство скоростного маневрирования и плавность вождения будут проверять с помощью стакана с водой, установленого на крышу автомобиля участника.

Соревнования устроят на автодроме автошколы на ул.Стахановцев, 18. В 10.30 — начало регистрации, хотя уже можно отправить онлайн-заявку на официальном сайте (https://russia-driver.taxi/#participate).

К участию приглашают водителей, работающих в таксопарках, и индивидуальных предпринимателей, у которых есть разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. От конкурсантов требуют водительский стаж не менее трех лет и отсутствие грубых нарушений ПДД.

Победители севастопольского этапа получат от 3 до 10 тысяч рублей и возможность принять участие в финале, который пройдет в Сочи на трассе Формулы-1.