Перекресток улицы Дмитрия Ульянова и проспекта Юрия Гагарина станет регулируемым

Обычный светофор установят на Т-образном перекрестке в районе остановки общественного транспорта «Улица Дмитрия Ульянова», а у дома №3 по улице Шостака — светофор с кнопкой.

ГБУ «Севастопольский автодор» уже установил закладные детали светофорных колонок и продолжает работы по переносу пешеходного перехода через проспект Гагарина в сторону улицы Дм.Ульянова. Здесь будет регулироваться очередность движения не только транспортных средств с разных направлений, но и пешеходов.

Кроме того, в месте пересечения пешеходами четырехполосной дороги напротив дома № 3 по улице Шостака (это как раз в районе моста через суходол) движение пешеходов будет регулироваться при помощи вызывной фазы — светофора с кнопкой.

Эти меры позволят обеспечить безопасность дорожного движения, считает пресс-служба Севавтодора.

Напомним, что по первоначальным планам на этом перекрестке предполагалось сделать подземный пешеходный переход.