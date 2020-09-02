На проспекте Нахимова устанавливают вызовной светофор
На ныне нерегулируемом пешеходном переходе от Матросского бульвара к центральному входу на Приморский бульвар устанавливают светофор, снабженный кнопкой вызова.
Работы ведутся силами ГБУ «Севавтодор».
Как пояснили «Севастопольской газете» в пресс-службе Севавтодора, решение об устройстве светофорного объекта связано с увеличением пешеходного трафика на участке дороги между Приморским и Матросским бульварами.
В настоящее время работы выполняются несколькими бригадами.
Одна из них уже установила закладные под стойки на стороне Матросского бульвара, другая выполняет бурильные работы на противоположной стороне.
В ближайшее время должны поступить комплектующие, после чего «Севавтодор» запустит светофор в работу.
Предполагается, что это произойдет до конца сентября.